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伊雲谷行銷管理 需求熱

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

研調機構IDC最新研究報告指出，去年亞太地區市場行銷活動管理軟體市場產值大增22.7%、達22億美元，其中Salesforce以市占率11.6%居冠，微軟市占率8.3%排第二，市占第三名為SAP、達4.3%。

伊雲谷（6689）同時為Salesforce、微軟、SAP等三大國際軟體大廠在台代理商，法人看好，隨著相關需求持續火熱，伊雲谷將同步大啖商機，加上企業對雲端發展重視度提高，伊雲谷加速提供企業客戶雲端整合方案，今年營運可望季成長，預期今年營收有機會重返百億元大關。

IDC研究指出，AI正在徹底改變行銷，生成式AI在自動化內容生成、客戶區隔、預測分析與數據驅動建議提供廣泛應用。

IDC表示，去年亞太地區行銷活動管理軟體市場大幅成長，主要受惠中小企業走向數位化、數位技術獲廣泛採用，加上隨著AI無所不在，客戶對個性化體驗出現高度期待所推動。

伊雲谷2020年起負責全球客戶關係管理（CRM）領導品牌Salesforce在台代理，並在一年內就躍升Salesforce原廠銀級顧問夥伴，為台灣代理商中最快取得官方升等者，協助台廠運用Salesforce解決方案，打造一站式雲端CRM環境。

IDC 軟體 雲端

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