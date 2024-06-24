聽新聞
test
0:00 / 0:00
伊雲谷行銷管理 需求熱
研調機構IDC最新研究報告指出，去年亞太地區市場行銷活動管理軟體市場產值大增22.7%、達22億美元，其中Salesforce以市占率11.6%居冠，微軟市占率8.3%排第二，市占第三名為SAP、達4.3%。
伊雲谷（6689）同時為Salesforce、微軟、SAP等三大國際軟體大廠在台代理商，法人看好，隨著相關需求持續火熱，伊雲谷將同步大啖商機，加上企業對雲端發展重視度提高，伊雲谷加速提供企業客戶雲端整合方案，今年營運可望季成長，預期今年營收有機會重返百億元大關。
IDC研究指出，AI正在徹底改變行銷，生成式AI在自動化內容生成、客戶區隔、預測分析與數據驅動建議提供廣泛應用。
IDC表示，去年亞太地區行銷活動管理軟體市場大幅成長，主要受惠中小企業走向數位化、數位技術獲廣泛採用，加上隨著AI無所不在，客戶對個性化體驗出現高度期待所推動。
伊雲谷2020年起負責全球客戶關係管理（CRM）領導品牌Salesforce在台代理，並在一年內就躍升Salesforce原廠銀級顧問夥伴，為台灣代理商中最快取得官方升等者，協助台廠運用Salesforce解決方案，打造一站式雲端CRM環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言