仁寶本季營收 估增14%

仁寶（2324）受惠AI PC開始出貨，本季筆電出貨量可望優於預期，季增率從原本估計的中個位數百分比（4%至6%）上調為高個位數百分比（7%至9%）。

仁寶營收 圖／經濟日報提供 法人看好，仁寶本季營收將季增14%，隨AI PC滲透率持續提升，加上伺服器與車用電子業務穩定成長，使得產品組合改善，明年獲利將優於今年。

仁寶表示，微軟端出「地表最強AI PC」平台Copilot+ PC之後，高通、超微（AMD）及英特爾等大廠陸續在6月至8月間推出對應的安謀（Arm）或x86架構處理器，有助刺激AI PC下半年市場需求，預估今年AI PC滲透率約個位數百分比，隨著下半年AI PC新品逐漸問世，出貨量將會優於上半年。

仁寶5月合併營收772.87億元，月增0.03%，年減7.15%；前五月合併營收3,541.23億元，年減4.73%。其中，5月PC出貨量290萬台，月增3.57%。仁寶預期，6月逢季底拉貨效應，出貨量可望再向上，第2季PC、非PC出貨量都將同步升溫，PC出貨量可望較首季成長個位數百分比。

法人表示，仁寶的美系筆電客戶需求優於預期，加上筆電新品，以及AI PC專案出貨轉佳，帶動第2季筆電出貨量優於預期，另外，微軟Windows 10預計明年停止更新，使得新一波採購潮有機會落在今年下半年，預估AI PC明年的滲透率將達到30%到40%，帶動仁寶AI PC出貨量持續擴大。

車用產品方面，法人說，仁寶車用終端客戶為歐洲車廠，今年車用業務維持兩位數成長，預估2025年將直接供貨給車廠。至於伺服器目前以L6（主機板）為主，待墨西哥廠完工後，將切入整機或機櫃的代工，預估2025年車用與伺服器營收占比將分別達到5%與4%。

針對AI伺服器展望，仁寶董事長陳瑞聰之前表示，最大遺憾是在AI伺服器上落後同業很多，導致仁寶在電子五哥排名漸漸落後，未來會全速前進、集中資源迎頭趕上，目標三年內成為前三大AI伺服器廠。

仁寶目前伺服器團隊約700人，陳瑞聰表示，同業在伺服器團隊的規模約1,500至2,000人，因此，仁寶未來團隊還會再擴充，將更多心力轉往AI伺服器，補足研發動能，包括水冷式散熱、電源及測試等面向，未來併購方向與策略也將聚焦AI伺服器領域，尋求更多併購機會或國外合作夥伴。