企業數位轉型效應 精誠、零壹、邁達特旺季報到

企業數位轉型需求強，帶動資訊服務廠商精誠（6214）、零壹（3029）、邁達特（6112）、大綜（3147）等繳出亮眼業績，展望後市，業者持續看好資安、雲端服務及AI等需求，唱旺下半年營運。

精誠董事長林隆奮表示，資訊服務業下半年為專案驗收旺季，營收可望優於上半年，第4季又優於第3季。精誠今年前五月營收159.48億元，年增17.6%，為歷年同期最高。

展望下半年，精誠將持續投資自主創新技術與軟體，推廣SaaS訂閱模式，為服務定價，提升服務收入占比。林隆奮看好各行各業在AI帶動下的大幅成長需求，將掌握數據、軟體、AI三大關鍵元素，與生態圈夥伴合作，目前在金融、製造、政府機關、百貨零售、醫療等皆有成功導入案例。

零壹董事長林嘉勲表示，看好資安、AI等發展帶動需求攀升，挹注營運，展望下半年，營收、獲利均可望雙位數成長，未來成長動能來自資安、雲端及AI等，尤其是AI，審慎樂觀挹注營運表現。零壹今年前五月營收67.4億元，年增15.7%，為歷年同期最高。

邁達特董事長曾文興表示，各產業AI運算量和雲用量持續擴張，資安相關投資力道無放緩跡象，邁達特將持續強化AI應用、雲地串連、IT託管服務、資安防護等解決方案，積極擴展代理事業版圖。展望下半年，邁達特除持續深耕代理業務，亦將發揮雲地整合專長本色，與各大代理原廠合作，有效整合既有IT技術團隊和子公司資源。邁達特今年前五月營收76.4億元，年減2.5%，為歷史同期次高。

大綜總經理曾振順指出，隨大客戶海外擴廠、中小企業對AI伺服器需求強勁帶動，今年營運優於去年。大綜今年前五月營收16.7億元，年增11.3%，歷年同期最高。

曾振順透露，新訂單AI伺服器單價高，大客戶去年第3季起出貨大幅提升，看好AI伺服器銷售暢旺，預期今年營運逐季攀升，伴隨下半年企業對AI PC需求增加，帶動大綜今年營運將比去年好。