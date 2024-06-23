資訊需求激增、AI出現 高速傳輸IC三強 營運喊衝

高速傳輸IC設計業經歷兩年庫存調整，當前多已回復至較健康水位，隨通膨降溫，加上資訊大爆炸及AI出現，需要傳輸的資料量愈來愈大，要求高速傳輸IC規格大幅提升，有利祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）、威鋒電子（6756）營運大衝刺。

業界指出，前兩年碰上景氣反轉，主要應用於消費性電子產品的高速傳輸IC設計廠商同步受到衝擊，營收與獲利皆呈現衰退，經歷了兩年庫存調整，2023年下半年起陸續回復至較健康水位。

高速傳輸IC業者大衝刺 圖／經濟日報提供

業界表示，通膨持續降溫，終端需求有望回溫，其中又以AI為刺激動能主要來源，高速傳輸IC作為CPU、GPU及記憶體溝通橋樑，AI需求快速增長，傳輸資料量愈來愈大，市場對高速傳輸IC規格提升有顯著要求，迭代速度也有加劇的趨勢。

以祥碩來看，總經理林哲偉先前曾說，公司的PCIe Gen5封包交換器（Packet switch）未來有機會切入AI、高階伺服器，48至80高通道數的產品明年就會設計定案，隨著規格提升與放量，可望進一步擴大市場。

針對USB 4，林哲偉說，下半年主控端和裝置端產品都會量產，其中裝置端在PC廠整合後，加上超微高階CPU會有USB HOST，帶動明年USB 4滲透率翻倍。

譜瑞-KY董事長趙捷說，在邊緣AI落實到NB應用，對譜瑞的最大幫助，就是高速晶片需求攀升，公司與客戶做客製化開發，有些產品甚至與微軟的合作從一年半到兩年前就已開始。

論及高速傳輸晶片在AI PC的規格升級，趙捷分析，在記憶體介面升級，比較強大的NB會有PCIe的retimer或redriver，已看到一些廠商在規劃導入。

威鋒持續強化量能，推出高速傳輸與USB Type-C各類應用產品，積極布局產品差異化，並維持技術領先，正向看待在英特爾、蘋果、超微等國際大廠全力推出支援USB 4處理器及平台，傳輸變革已展開，導入USB 4規格消費性電子產品將陸續上市。