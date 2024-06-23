重量級電子股 上演除息秀

重量級電子股除息秀將在本周開始起跑，包括股王信驊（5274）、被動元件龍頭國巨（2327）、代工大廠和碩（4938）與緯創（3231）等，外界將關注填息表現。

緯創將於25日進行除息交易，每股配發現金股利2.599元，與前一年度相當。緯創去年受到缺料影響，壓抑AI伺服器產品出貨動能，不過，今年隨著缺料緩解，緯創總經理林建勳看好，AI相關產品不論營業額或出貨量，都將有三位數百分比的成長，占公司整體營收比重也會超過雙位數。

信驊26日進行除息，每股現金股利為20元。展望後市，信驊看好第八代BMC晶片AST2700系列，將在今年第4季推出、明年放量，可望進一步提升平均銷售單價（ASP）表現。

法人指出，信驊搶攻AI伺服器商機，其AST2600已導入至NVIDIA Blackwell平台，評估伴隨下一代AST2700將導入至輝達執行長黃仁勳6月2日才公布的2026年Rubin平台，同時ASP和AST2600相比，將明顯提升。

國巨27日將除息交易，每股擬配息20元、配股2元，每股股利合計22元，創近四年來高點、為歷史次高。

外資近期最新報告強調，AI可能是被動元件內容價值的主要長期成長加速器，研判AI PC可將MLCC價值含量提高35%，正向看待國巨將會是此波趨勢的受惠者，前景可期。

和碩將於27日除息交易，每股現金股利為4.00058413元。和碩共同執行長鄧國彥表示，今年下半年三大產品線都會成長，通訊業務則如過往下半年表現，呈現「秋收冬藏」狀況。