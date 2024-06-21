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傳5.5代廠賣美光 群創漲停爆逾58萬張大量

中央社／ 台北21日電
群創。記者李珣瑛／攝影
群創。記者李珣瑛／攝影

媒體報導，面板群創南科5.5代廠房傳新台幣180億元賣給美光，群創今天收在漲停板15.6元，並爆出逾58萬張大量，較前一交易日大增逾53萬張。

先前傳聞群創5.5代廠將售於不特定記憶體大廠，此次則是傳聞將售予美光，但群創依然表示，不對傳言與臆測做任何評論，並依公司正式發布的訊息為準。

群創強調，專注本業與轉型發展並重，以彈性策略規劃，致力優化生產配置及提升整體營運效益，強化集團布局與發展。

群創在2023年4月Touch Taiwan智慧顯示展前記者會指出，3.5代廠有兩座，一座改為封裝測試廠，一座為低溫多晶矽（LTPS）面板廠；4代線挪給子公司睿生光電生產醫用面板，4.5代為電子紙廠；5代線有3座，5.5代則是逐步降載，以利將來生產利基型產品；6代線兩座生產低溫多晶矽面板，高世代的7.5、8.5、8.6代線各一座。

時隔一年，2024年4月Touch Taiwan智慧顯示展前記者會，群創表示，台南3.5代舊線投入先進封裝製程，竹南的3.5代線做迷你發光二極體或微發光二極體背板，若尺寸進一步放大，可採用6代低溫多晶矽面板產線，4代線做X光用面板。

對於去年底關閉的南科5.5代廠，群創在今年4月的Touch Taiwan智慧顯示展前記者會並未提及；近日傳出將售予美光消息，群創仍是不予評論。

群創 面板

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