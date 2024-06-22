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建漢 5月每股賺0.05元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠建漢（3062）應主管機關要求公布營運表現，5月受惠處分台揚科技業外收益，單月轉虧為盈，每股稅後淨利0.05元。

建漢5月營收2.77億元，年增47.7%，自結合併營業損失為0.38億元，加上營業外收支，其中處分轉投資收益0.61億元，稅前淨利為0.15億元，稅後純益0.15億元，每股稅後純益0.05元，轉虧為盈。建漢今年第1季稅後虧損160萬元。

建漢昨日再度漲停，收34.1元，已連兩根漲停。

建漢累計前5月營收11.6億元，年減12.9%。法人認為，建漢第2季營運增溫，若6月維持5月水準，單季營收可望季增一成以上，全年營收可望逐季成長，全年可望有二位數成長。

建漢看好，2024年全球網通產業受惠於疫情後改變工作、生活型態，加上AI趨勢起飛，網通產業趨勢一片大好。2023年建漢持續調整、轉型、擴大產品線，去年第4季推出新產品後，目前看到部分成果，包含既有客戶擴大採購產品線，新進客戶效益也陸續堆疊，預期第2季可望有效應浮現。

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