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台灣大看景氣 審慎樂觀

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣大董事長蔡明忠 台灣大／提供
台灣大董事長蔡明忠 台灣大／提供

台灣大哥大（3045）昨（21）日舉行股東會，台灣大董事長蔡明忠表示，審慎樂觀看待下半年景氣，期待AI狂潮不僅「幫」自己，也要賦能客戶；希望未來三到五年EPS重返第一，未來靠「智」、靠「腦袋」競爭，創造價值而非價格競爭。

台灣大股東關注股利問題及何時重返獲利王寶座，蔡明忠指出，過去台灣大在各項表現不輸給中華電信，確實這幾年，電信營收有很多衰退，本業盈餘受到很大影響，EPS要努力，對股東有交代。合併台灣之星縱效已經在第1季顯現，台灣之星過去的虧損也已經止血，希望未來越來越好，未來三到五年EPS重返第一，希望獲利有「長足」的成長，至於EPS是否可以回到第一，要看競爭動態。

至於獲利如何「長足」成長，蔡明忠表示，科技成長一定超過電信本業，三家電信都面臨一個問題，就是叫「笨」，脫離「笨水管」的稱號是電信業要共同的努力。

蔡明忠表示，台灣大要掌握AI狂潮，用AI來賦能客戶，今年世界行動通訊大會（MWC）主題就是AI EVERYWHERE，未來雲端到地端，都要關注AI發展。蔡明忠表示，AI應用第一要先來幫自己，例如客服是很好應用，再以AI來賦能客戶。

蔡明忠強調，企業經營不僅求「大」還要求「好」，整個電信業競爭，除了「良性」競爭，更激烈競爭，是用「腦力」，更用「資源」，而非「價格」的競爭。

而對於全球景氣的看法，蔡明忠指出，全球AI狂潮目前方興未艾，除了台灣股市很熱鬧，美股也是活蹦亂跳，看起來通膨有稍微減緩，市場對於利率的降低也有高度期待，當然每次一片看好，不免會有黑天鵝，他不是預言家，也不知道下一個黑天鵝或灰犀牛在哪裡，是審慎樂觀的看待下半年景氣。

在電信、電商及家用寬頻三大成長引擎持續推動下，台灣大2023年營收創新高，每股稅後純益4.33元，為四年來新高，每股將配發4.3元現金股利，現金殖利率約4%。

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