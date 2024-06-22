聽新聞
test
0:00 / 0:00

精元 本季EPS估2元起跳

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
精元電腦董事長蔡火爐。 （聯合報系資料庫）
精元電腦董事長蔡火爐。 （聯合報系資料庫）

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（21）日股東會，完成補選兩席董事，分別為精元董事長蔡火爐獨子蔡侑學，另一名則為葉曄。公司同時公告7月9日除息，每股配發現金股利3元。法人預期，精元本季受惠人民幣走貶，每股純益（EPS）應有逾2元水準。

精元昨天不回應法人預估的財務數字。精元5月營收19.31億元，月減4.8%、年減8.3%，累計今年前五月營收89.45億元，年增7.5%。精元昨天股價收59.9元，上漲0.1元，外資連兩日賣超，累計6月以來，外資及投信法人分別賣超1,575及41張。

精元近六季EPS 圖／經濟日報提供
精元近六季EPS 圖／經濟日報提供

法人點名，精元是全球前三大筆電鍵盤廠，通吃蘋果及非蘋聯想、HP、雙A等訂單，尤其更是蘋果筆電鍵盤主力供應商，蘋果本季競推新升級筆電及平板電腦搶市，精元受惠大，全年獲利有機會挑戰新高。

蔡火爐日前表示，AI PC的熱潮加上Windows作業系統升級的需求，將挹注今年整體NB/PC市場成長動能，另一方面，大客戶今年平板及筆電新機齊發，他有信心，今年營收及獲利都會比去年好。

除了鍵盤產品之外，精元近年也積極耕耘觸控模組、背光模組等產品，其中，三年前取得美系客戶背光模組訂單為一大突破，內部看好，今年對該客戶滲透率將進一步提高，有望帶動獲利表現。

在海外布局方面，精元目前五座工廠都在中國大陸，因應客戶訂單需求，已在泰國及越南設廠，其中，越南廠2024年硬體建築第一階段完成，占地逾1萬坪，開始設備移入，最快2025年第1季試量產。

精元今年首季稅後純益2.28億元，年增6.69倍、季減6.9%，每股純益（EPS）1.18元。主要受惠今年首季業外匯兌收益1.1億元，去年同期匯損近1億元，一來一回，業外收益大進補，為首季獲利加分。

延伸閱讀

疫情過後遊戲股還能買？專家點名「鈊象、智冠、橘子」：它是高股息ETF最愛

汎德永業股東會／通過配發現金股利18元 去年 EPS 22.17元

缺乏應用場景 蘋果Vision Pro大陸銷售表現恐遇冷

CIS龍頭營收大爆發－采鈺

相關新聞

台灣大看景氣 審慎樂觀

台灣大哥大（3045）昨（21）日舉行股東會，台灣大董事長蔡明忠表示，審慎樂觀看待下半年景氣，期待AI狂潮不僅「幫」自己...

達發攻光模組器件 開花結果

除了既有四大產品線之外，達發（6526）經過五年耕耘，在光模組器件（ODP）市場逐漸開花結果，董事長謝清江表示，相關產品...

穎崴 高階產品出貨旺

穎崴（6515）昨（21）日召開股東常會，董事長王嘉煌主持，穎崴搭上AI需求，高階與高頻高速等高階應用出貨暢旺，公司表示...

精元 本季EPS估2元起跳

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（21）日股東會，完成補選兩席董事，分別為精元董事長蔡火爐獨子蔡侑學，另一名則為葉曄。公司...

日月光攜宏璟蓋廠 後年完工

日月光投控（3711）昨（21）日宣布，子公司日月光半導體董事會決議通過與關係人宏璟建設採合建分屋方式興建K28廠，因應...

建漢 5月每股賺0.05元

網通廠建漢（3062）應主管機關要求公布營運表現，5月受惠處分台揚科技業外收益，單月轉虧為盈，每股稅後淨利0.05元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。