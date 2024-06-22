精元 本季EPS估2元起跳

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（21）日股東會，完成補選兩席董事，分別為精元董事長蔡火爐獨子蔡侑學，另一名則為葉曄。公司同時公告7月9日除息，每股配發現金股利3元。法人預期，精元本季受惠人民幣走貶，每股純益（EPS）應有逾2元水準。

精元昨天不回應法人預估的財務數字。精元5月營收19.31億元，月減4.8%、年減8.3%，累計今年前五月營收89.45億元，年增7.5%。精元昨天股價收59.9元，上漲0.1元，外資連兩日賣超，累計6月以來，外資及投信法人分別賣超1,575及41張。

精元近六季EPS 圖／經濟日報提供

法人點名，精元是全球前三大筆電鍵盤廠，通吃蘋果及非蘋聯想、HP、雙A等訂單，尤其更是蘋果筆電鍵盤主力供應商，蘋果本季競推新升級筆電及平板電腦搶市，精元受惠大，全年獲利有機會挑戰新高。

蔡火爐日前表示，AI PC的熱潮加上Windows作業系統升級的需求，將挹注今年整體NB/PC市場成長動能，另一方面，大客戶今年平板及筆電新機齊發，他有信心，今年營收及獲利都會比去年好。

除了鍵盤產品之外，精元近年也積極耕耘觸控模組、背光模組等產品，其中，三年前取得美系客戶背光模組訂單為一大突破，內部看好，今年對該客戶滲透率將進一步提高，有望帶動獲利表現。

在海外布局方面，精元目前五座工廠都在中國大陸，因應客戶訂單需求，已在泰國及越南設廠，其中，越南廠2024年硬體建築第一階段完成，占地逾1萬坪，開始設備移入，最快2025年第1季試量產。

精元今年首季稅後純益2.28億元，年增6.69倍、季減6.9%，每股純益（EPS）1.18元。主要受惠今年首季業外匯兌收益1.1億元，去年同期匯損近1億元，一來一回，業外收益大進補，為首季獲利加分。