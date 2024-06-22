台達電攜德儀 強化電源系統

台達電（2308）昨（21）日宣布與全球半導體業者德州儀器（TI）成立創新聯合實驗室，深化雙方長期合作關係，並以TI在數位控制及氮化鎵（GaN）等半導體相關領域多年經驗及技術，強化新一代電動車電源系統的功率密度和效能等優勢，厚植台達在電動車領域的核心競爭力。

台達交通事業範疇執行副總裁暨電動車方案事業群總經理唐修平表示，台達2008年起投入電動車領域，10多年來持續專注於提供全球車廠更高效能、更小尺寸的先進電動車系統整合方案。

德州儀器嵌入式處理資深副總裁Amichai Ron 表示，將進一步運用半導體專業，攜手台達開發更小巧、更高效且更可靠的電動車系統解決方案，如車載充電裝置及DC/DC轉換器，以增加車輛的行駛里程，並促進電動車全面普及。

電動車是驅動台達電近年營運成長一大動能，儘管近期電動車市況面臨逆風，台達電在前一次法說會上直言，確實部分客戶訂單遞延，因為競爭者變多，且很多新廠出了很多新車款，不過，汽車的訂單都是兩、三年前都拿到手了，除了純電動之外，Hybrid（油電混合）需求也回來了，整體基本盤還在，看好台達電今年EV業務目標仍維持20%-30%成長。

外資法人認為，台達電第1季為全年營運谷底，隨電動車事業持續增長，加上全球伺服器市場需求維持穩定，而AI伺服器電源成長動能強勁，預估呈現倍數增長，且下半年將有AI伺服器電源、散熱大單挹注下，預估台達電全年營收4,243億元，年成長5.7%，稅後純益年成長3.9%，EPS約13.3元。