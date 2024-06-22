穎崴 高階產品出貨旺

穎崴（6515）昨（21）日召開股東常會，董事長王嘉煌主持，穎崴搭上AI需求，高階與高頻高速等高階應用出貨暢旺，公司表示，在營運業務布局取得成果，高階與高頻高速相關產品開案量大增，2024年成長軌跡不變，將迎來中長期成長。

股東會通過2023年度財務報告，承認2023年度營業報告書及財務報表，去年每股稅後純益13.52元，每股配發現金股利11元，股利配發率達81%，為掛牌以來最高。

穎崴提到，2023年受惠於AI領域快速發展帶動高階晶片需求增加，上半年度營收維持歷年同期高檔、優於同業；全年度仍有半導體庫存、地緣政治、通膨干擾等因素使終端客戶趨於保守，需求減弱。面對市場變化，穎崴持續與全球客戶密切合作，積極開發新產品線，投入新品研發，同時導入生產自動化，提升製造生產效率，新品已陸續驗證，並逐步往市場推廣。