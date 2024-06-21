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台積電累計買回1774張自家股票 執行率54.6%

中央社／ 新竹21日電
台積電。陸透
台積電。陸透

台積電今天持續買回295張自家公司股票，累計已買回1774張，執行率約54.6%，總金額達新台幣16.84億元。

台積電公告，今天買回295張自家公司股票，平均每股買回價格969.68元，總金額2.86億元；累計已買回1774張自家公司股票，總金額16.84億元，平均每股買回價格949.48元。

為抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，台積電董事會核准通過自6月6日至8月5日自集中交易市場買回3249張公司股票，買回區間價格每股598至1281元，台積電累計已買回1774張自家公司股票，執行率約54.6%。

台積電今天在外資持續賣超5342張，投信及自營商同步賣超下，股價表現疲弱，終場收在970元，下跌11元，市值降至25.15兆元。

台積電 股票

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