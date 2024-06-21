達發股東會／對今年業績成長樂觀 預期四大產品線營收呈現年增
IC設計廠達發（6526）於21日召開股東會，董事長謝清江表示，今年表現回溫情況還不錯，對於全年業績成長持樂觀態度，預期四大產品線的營收都會呈現年增局面。
達發去年業績衰退約27％，今年累計前五月合併營收為70億元，年增33.1％，首季每股純益為2.46元。該公司首季毛利率達52.6％，謝清江說，長期的毛利率目標是介於48％至50％之間。
達發共有藍牙、衛星、寬頻、乙太網路等四大產品線，該公司表示，今年前述產品線的業績都將比去年增長。以營收金額來看，基於過去幾年的耕耘，會以藍牙晶片業務增長最強勁，有機會創歷史新高。固網寬頻業務則保持穩定，衛星GPS也還不錯，至於乙太網路業務，因為基期低，所以成長幅度應會最大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言