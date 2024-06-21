穎崴股東會／通過配發現金股利11元

半導體測試介面廠穎崴（6515）21日上午於高雄楠梓科技產業園區舉行2024年股東常會，由董事長王嘉煌主持，會中通過2023年度財務報告，並承認2023年度營業報告書及財務報表、決議配發現金股利案等議案。

穎崴去年營收36.82億元、年減28.12％，為歷史次高；全年稅後淨利歸屬於母公司業主4.64億元，每股稅後盈餘13.52元，以上皆為TIFRS合併財務報表數字。公司董事會並通過2023年盈餘分配案，總計分配現金股利3.7億元，每股配發現金股利11元，股利配發率達81％，為掛牌以來最高。

2023年受惠於AI領域的快速發展帶動高階晶片需求增加，上半年度營收維持在歷年同期高檔、並優於同業；然全年度受到半導體庫存去化緩慢、地緣政治、通膨干擾，使終端客戶趨於保守，並影響大環境需求減弱。面對市場變化，穎崴持續與全球客戶密切合作，積極開發新產品線，投入新品研發，同時導入生產自動化，提升製造生產效率，新品已陸續驗證，並逐步往市場推廣。

穎崴專注新品研發及拓展業務布局，產品在全球市占率在2023年寫下新紀錄，根據研調機構Yole Intelligence統計全球測試座（Test Socket）市占率排名從原本的第4名攀升到第3名，正式晉升全球前三大；若包含老化測試座（Burn-in Socket）則全球位居第5名。隨著穎崴2023年度在營運及業務布局取得成果，尤其在高階與高頻高速相關產品開案量大增，除2024年成長軌跡不變，更將迎中長期成長。

此外，穎崴推動ESG亦有進展，自2022年成立永續小組，於隔年獲選「2023年外資精選台灣100強」，在基本面、市場面及永續面獲得認可；2023年節水量達28.9％，綠電占比達總電量15％，未來將投入更多ESG相關行動與計畫。