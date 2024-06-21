快訊

學者以傅培梅生平探究台灣近代史 用中國菜有何涵義？

獨／高雄開錯刀醫生記2大過「免職變停職」 原因曝光

51票贊成62票反對！ 藍白聯手否決國會改革法案覆議案

台積電等權值股熄火 台股盤中重挫254點後跌勢收斂

中央社／ 台北21日電

美股費城半導體指數重挫2.69%，台股今天同步開低，最低下探23151.15點，下跌254.95點，不過隨著買盤湧入，跌勢收斂，盤中最高達23351.17點，下跌54.93點。台積電、鴻海與聯發科3大權值股同步走低，影響電子股走弱。

至11時5分，台股加權指數為23299.69點，下跌106.41點，成交值新台幣3387.21億元。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌4.31美元，跌幅2.4%。台積電今天股價同步走弱，盤中最低達960元，下跌21元，不過隨著買盤湧入，跌勢明顯收斂，最高達978元，下跌3元。

鴻海盤中最低211元，下跌6.5元，最高攀升至平盤217.5元。聯發科最低下探1445元，下跌55元，最高達1495元，小跌5元。整體電子類股指數盤中重挫1.6%，跌幅最小縮至0.35%。

傳統產業股漲跌互見，水泥及塑膠類股指數上揚；營建類股表現相對疲弱，類股指數下挫逾1%。

台積電 台股

延伸閱讀

搶搭高息列車 00919 第五次配息將登場 今為最後買進日

台積電四少誰最具漲相～采鈺

台股將陸續發放現金股息 2,926億活水來了

台股高息商品 超犀利

相關新聞

台積電攻面板級扇出型封裝 群創產能塞爆！盤中攻上漲停

台積電傳出也要切入面板級扇出型封裝（FOPLP），由於群創已先卡位，邁入FOPLP第二期擴產階段，且現有試量產的產能已被...

TV面板報價持平 友達、群創正向看前景

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布6月下旬面板報價，電視面板全面持平，IT用面板中，監視器面則小幅...

信邦攻智慧健身衣 報捷

信邦（3023）昨（20）日宣布，攜手成衣代工大廠聚陽發展可穿戴紡織裝備，並推出一款革命性的電脈衝肌肉刺激（EMS）家用...

威盛 ASIC業務喊衝

威盛（2388）特殊應用IC（ASIC）布局衝鋒，去年相關營收翻倍成長之後，董事長暨總經理陳文琦昨（20）日於股東會後受...

鴻海旗下 AMAX 接案爆發

鴻海集團轉投資AI伺服器軟硬整合商AMAX-KY（6933）昨（20）日召開法說會，董事長倪小菁指出，受惠AI需求爆發，...

聯電驅動顯示器新應用 推22奈米嵌入式高壓平台

聯電（2303）昨（20）日宣布，推出22奈米嵌入式高壓（eHV）技術平台，為領先業界的顯示器驅動晶片解決方案，推動未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。