台積電等權值股熄火 台股盤中重挫254點後跌勢收斂
美股費城半導體指數重挫2.69%，台股今天同步開低，最低下探23151.15點，下跌254.95點，不過隨著買盤湧入，跌勢收斂，盤中最高達23351.17點，下跌54.93點。台積電、鴻海與聯發科3大權值股同步走低，影響電子股走弱。
至11時5分，台股加權指數為23299.69點，下跌106.41點，成交值新台幣3387.21億元。
台積電美國存託憑證（ADR）下跌4.31美元，跌幅2.4%。台積電今天股價同步走弱，盤中最低達960元，下跌21元，不過隨著買盤湧入，跌勢明顯收斂，最高達978元，下跌3元。
鴻海盤中最低211元，下跌6.5元，最高攀升至平盤217.5元。聯發科最低下探1445元，下跌55元，最高達1495元，小跌5元。整體電子類股指數盤中重挫1.6%，跌幅最小縮至0.35%。
傳統產業股漲跌互見，水泥及塑膠類股指數上揚；營建類股表現相對疲弱，類股指數下挫逾1%。
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