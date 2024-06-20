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再買自家股票295張「均價975.53元」 台積電累計已買回1,479張

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電20日公告，買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上，本次買回股份數量295張，買回股份總金額2億87,78萬1,308元，平均每股買回價格975.53元，累計已買回1,479張。示意圖。記者許正宏／攝影
台積電20日公告，買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上，本次買回股份數量295張，買回股份總金額2億87,78萬1,308元，平均每股買回價格975.53元，累計已買回1,479張。示意圖。記者許正宏／攝影

台積電（2330）日前6月5日召開董事會，會中拍板四議案，其中核准自台灣證券集中交易市場買回公司普通股 3,249張，抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，並非一般企業實施庫藏股或回購股票。台積電20日公告，買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上，本次買回股份數量295張，買回股份總金額2億87,78萬1,308元，平均每股買回價格975.53元，累計已買回1,479張。

按照上述數據，台積電尚有1770張尚待買回註銷。

台積電並公告，此次買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率為0.01%。

台積電並公告公司限制員工權利新股收回註銷完成實收資本額變更登記事宜，限制員工權利新股股份註銷減資前，本公司實收資本額為新台幣259,350,309,920元，流通在外股數為25,933,629,242股，每股淨值為新台幣140.19元。至於限制員工權利新股股份註銷減資後，本公司實收資本額為新台幣259,336,292,420元，流通在外股數為25,933,629,242股，每股淨值為新台幣140.19元。

台積電 庫藏股 股票

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