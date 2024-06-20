今天再買295張！台積電累計買回1479張自家股票 執行率45.52%

台積電今天持續買回295張自家公司股票，累計已買回1479張，執行率約45.52%，總金額達新台幣13.98億元。

台積電公告指出，今天買回295張自家公司股票，平均每股買回價格975.53元，總金額2.87億元；累計已買回1479張自家股票，總金額13.98億元，平均每股買回價格945.45元。

為抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，台積電董事會核准通過自6月6日至8月5日自集中交易市場買回3249張公司股票，買回區間價格每股598至1281元，台積電累計已買回1479張自家股票，執行率約45.52%。

外資今天賣超台積電8939張，股價漲勢趨緩，盤中下探971元，下跌10元，終場收在平盤981元，市值25.44兆元。