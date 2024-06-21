TV面板報價持平 友達、群創正向看前景

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布6月下旬面板報價，電視面板全面持平，IT用面板中，監視器面則小幅上漲，筆電面板的低階入門款仍有微幅上漲空間，持續呈現「大尺寸持平、中小尺寸小漲」走勢，預期面板廠將陸續進行產能調控，藉此力守價格。

面板雙虎友達（2409）、群創對營運走勢同步正向看待。友達董事長彭双浪日前在股東會中表示，今年營收及獲利都將逐季改善，即便礙於法規無法回答股東第2季是否獲利，但可以期待友達營運將會愈來愈好。

群創總經理楊柱祥認為，迎接疫情後的三大運動賽事即將陸續登場，加上電視面板平均尺寸加速放大，以及導入AI功能的手機及筆電陸續問世，且總經面升息等利空鈍化，面板業產業秩序穩定訊號出現等五大利多助攻下，今年面板市況將好轉，群創將朝獲利目標邁進。