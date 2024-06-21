快訊

美籌措愛國者飛彈優先軍援烏克蘭 白宮：不影響供貨台灣

TV面板報價持平 友達、群創正向看前景

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布6月下旬面板報價，電視面板全面持平，IT用面板中，監視器面則小幅上漲，筆電面板的低階入門款仍有微幅上漲空間，持續呈現「大尺寸持平、中小尺寸小漲」走勢，預期面板廠將陸續進行產能調控，藉此力守價格。

面板雙虎友達（2409）、群創對營運走勢同步正向看待。友達董事長彭双浪日前在股東會中表示，今年營收及獲利都將逐季改善，即便礙於法規無法回答股東第2季是否獲利，但可以期待友達營運將會愈來愈好。

群創總經理楊柱祥認為，迎接疫情後的三大運動賽事即將陸續登場，加上電視面板平均尺寸加速放大，以及導入AI功能的手機及筆電陸續問世，且總經面升息等利空鈍化，面板業產業秩序穩定訊號出現等五大利多助攻下，今年面板市況將好轉，群創將朝獲利目標邁進。

友達 群創 電視面板

延伸閱讀

618促銷不如預期 集邦：電視面板6月報價持平、IT面板小漲

群創毛利率升 預估5月賺錢

群創攜手法務部調查局 提升數位安全韌性

英特爾強攻玻璃基板封裝 業界：可能與群創合作

相關新聞

TV面板報價持平 友達、群創正向看前景

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布6月下旬面板報價，電視面板全面持平，IT用面板中，監視器面則小幅...

信邦攻智慧健身衣 報捷

信邦（3023）昨（20）日宣布，攜手成衣代工大廠聚陽發展可穿戴紡織裝備，並推出一款革命性的電脈衝肌肉刺激（EMS）家用...

威盛 ASIC業務喊衝

威盛（2388）特殊應用IC（ASIC）布局衝鋒，去年相關營收翻倍成長之後，董事長暨總經理陳文琦昨（20）日於股東會後受...

鴻海旗下 AMAX 接案爆發

鴻海集團轉投資AI伺服器軟硬整合商AMAX-KY（6933）昨（20）日召開法說會，董事長倪小菁指出，受惠AI需求爆發，...

聯電驅動顯示器新應用 推22奈米嵌入式高壓平台

聯電（2303）昨（20）日宣布，推出22奈米嵌入式高壓（eHV）技術平台，為領先業界的顯示器驅動晶片解決方案，推動未來...

再買自家股票295張「均價975.53元」 台積電累計已買回1,479張

台積電（2330）日前6月5日召開董事會，會中拍板四議案，其中核准自台灣證券集中交易市場買回公司普通股 3,249張，抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。