鴻海旗下 AMAX 接案爆發

鴻海集團轉投資AI伺服器軟硬整合商AMAX-KY（6933）昨（20）日召開法說會，董事長倪小菁指出，受惠AI需求爆發，今年接案量大幅成長，搭載輝達（NVIDIA）B200、GB200的產品預估明年開始出貨，展望樂觀。

AMAX產品線主要分為人工智慧高效能運算解決方案、高密度伺服器和儲存解決方案、液冷整機櫃解決方案、其他等四大類。其中，液冷整機櫃解決方案因AI應用火熱，成長速度最快。

倪小菁表示，目前已有許多雲端服務商及企業開始大規模投資支持AI技術的各種設備，在算力大幅提升下，AI伺服器及散熱也將迎來爆發性成長，該公司自2015年就專注液冷及人工智慧機櫃的開發，有信心能跟著產業趨勢持續成長。

AMAX前五月營收23.1億元，年減7.4%。

倪小菁看好，業績將在第3季開始明顯轉強，第4季為全年高峰，明年開始大量出貨B200、GB200等產品，受惠單價較高，挹注營收成長會更明顯，預期明年業績會比今年更強。

鴻海為AMAX的大股東，持股約25%，並取得二席董事，近期市場傳出，鴻海因訂單已爆滿，因此將部分AI伺服器訂單轉給AMXA。對此，倪小菁回應，該公司與鴻海一直都有深度的合作關係，但對於客戶訂單部分，暫時不便對外透露。

根據調研機構Polaris Market Research研究報告預測，全球液冷資料中心2021年市場規模為18.1億美元，預期到2030年，整體產值可達155.6億美元，年複合成長率高達24%。

展望未來，倪小菁強調，隨著時序即將步入產業旺季，加上AI需求有增無減，該公司目前處於非常忙碌的狀態，估計全年營收將較去年成長，明年會比今年成長更多。