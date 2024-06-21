信邦攻智慧健身衣 報捷

信邦（3023）昨（20）日宣布，攜手成衣代工大廠聚陽發展可穿戴紡織裝備，並推出一款革命性的電脈衝肌肉刺激（EMS）家用健身衣，作為進入全球市場的第一步，現已獲得美系新創客戶新品訂單，後續計劃利用此項創新合作技術，繼續擴展服務範圍至醫療、工業與消費性產品等多種領域。

信邦表示，與聚陽跨界合作，為品牌客戶提供從開發、驗證到生產的全面服務，旨在將可穿戴紡織產品推向全球市場。

信邦透露，雙方第一個合作專案是為一家美國健身科技新創公司開發出一款獨一無二的智慧EMS家用健身衣。 該產品旨在利用EMS技術，提供最有效的鍛鍊體驗。

與傳統的EMS訓練產品不同，傳統產品需要前往健身房並配合教練的現場指導；而此款創新產品，將所有必要的硬體設備包括連接器、線束和電極墊整合至一件衣服中，使用更普及、大眾化，而此款健身衣也通過FDA II級醫療認證，並達到完全可機洗。