快訊

美籌措愛國者飛彈優先軍援烏克蘭 白宮：不影響供貨台灣

信邦攻智慧健身衣 報捷

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

信邦（3023）昨（20）日宣布，攜手成衣代工大廠聚陽發展可穿戴紡織裝備，並推出一款革命性的電脈衝肌肉刺激（EMS）家用健身衣，作為進入全球市場的第一步，現已獲得美系新創客戶新品訂單，後續計劃利用此項創新合作技術，繼續擴展服務範圍至醫療、工業與消費性產品等多種領域。

信邦表示，與聚陽跨界合作，為品牌客戶提供從開發、驗證到生產的全面服務，旨在將可穿戴紡織產品推向全球市場。

信邦透露，雙方第一個合作專案是為一家美國健身科技新創公司開發出一款獨一無二的智慧EMS家用健身衣。 該產品旨在利用EMS技術，提供最有效的鍛鍊體驗。

與傳統的EMS訓練產品不同，傳統產品需要前往健身房並配合教練的現場指導；而此款創新產品，將所有必要的硬體設備包括連接器、線束和電極墊整合至一件衣服中，使用更普及、大眾化，而此款健身衣也通過FDA II級醫療認證，並達到完全可機洗。

信邦 健身 聚陽

延伸閱讀

信邦與聚陽實業攜手 推動跨產業可穿戴紡織裝備應用

adidas「STRENGTH CLUB鬥陣基地」將登台 帶來健身技術賽、有氧健身課程體驗

突拿健身槓片砸臉 「微笑2」預告最後一幕超毛

健身減肥族注意！KIRIN一番搾零糖質啤酒 小7搶先上架

相關新聞

TV面板報價持平 友達、群創正向看前景

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布6月下旬面板報價，電視面板全面持平，IT用面板中，監視器面則小幅...

信邦攻智慧健身衣 報捷

信邦（3023）昨（20）日宣布，攜手成衣代工大廠聚陽發展可穿戴紡織裝備，並推出一款革命性的電脈衝肌肉刺激（EMS）家用...

威盛 ASIC 業務喊衝

威盛（2388）特殊應用IC（ASIC）布局衝鋒，去年相關營收翻倍成長之後，董事長暨總經理陳文琦昨（20）日於股東會後受...

鴻海旗下 AMAX 接案爆發

鴻海集團轉投資AI伺服器軟硬整合商AMAX-KY（6933）昨（20）日召開法說會，董事長倪小菁指出，受惠AI需求爆發，...

聯電驅動顯示器新應用 推22奈米嵌入式高壓平台

聯電（2303）昨（20）日宣布，推出22奈米嵌入式高壓（eHV）技術平台，為領先業界的顯示器驅動晶片解決方案，推動未來...

再買自家股票295張「均價975.53元」 台積電累計已買回1,479張

台積電（2330）日前6月5日召開董事會，會中拍板四議案，其中核准自台灣證券集中交易市場買回公司普通股 3,249張，抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。