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威盛 ASIC業務喊衝

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
威盛營運概況
威盛營運概況

威盛（2388）特殊應用IC（ASIC）布局衝鋒，去年相關營收翻倍成長之後，董事長暨總經理陳文琦昨（20）日於股東會後受訪透露，ASIC業務揮軍當紅的AI應用，鎖定較先進製程技術方向為主，並耕耘先進封裝技術，2024年成長性也會相當不錯，「今年威盛整體營運看來是往正面發展」。

威盛是透過100%持股子公司威宏布局ASIC業務。根據威盛近兩年年報，威宏2022年業績占比為24％，推算相關營收約22.3億元，去年威宏營運大爆發，占威盛業績比重大增至41％，推算相關營收高達51.8億元，約年增1.32倍，遠高於母公司威盛去年營收成長35.9％的水準。這意味威宏營運好壞，是牽動威盛整體表現的關鍵，陳文琦看好今年威宏成長性，並預告在AI應用發力，法人看好威盛今年業績表現可期。

對於威宏繳出亮眼成績單，陳文琦指出，主要是市場需求所致，整體而言，之後最大發展是AI應用，AI浪潮才剛開始，期待在這方面能有所準備與發展。

陳文琦並提到，威宏會以較先進製程技術方向為主，並耕耘先進封裝技術等。AI是人類有史以來最重要的一個工具，希望將推動AI應用在各方面。

關於威宏的掛牌計畫，陳文琦說，只要分割出來，都會朝向IPO【IPO】IPO是初次公開募股（Initial Public Offerings）的簡稱，是指為了籌集企業所需的營運資金，企業的股份首次公開發售並由投資人認購的過程。我國對於IPO股票的課稅方式，與一般上市、櫃公司略有不同，出售 IPO股票的投資人，每年 5月必須強制核實申報其證券交易所得，扣除成本及費用後，按15%稅率分離課稅。為鼓勵投資人長期持有股票，IPO的股票取得後，持有一年以上出售者，稅率減半為 7.5%；上市、上櫃後繼續持有滿三年者，只須按3.75%的低稅率課徵證所稅。來努力。

至於威盛本身，有處理器與智能車載、邊緣、工業與建築等解決方案，合計占其去年業績比重為43％。陳文琦表示，威盛很早就決定朝向特殊車輛應用來發展，相關市場雖然相對小，但從客戶的反饋來看，該公司的技術應該在全球算是領先。相信在AI應用上，汽車是很大一塊，希望未來會有更好的發展。

在x86處理器平台與晶片方面，威盛的產品可供應商用桌機、筆電、精簡型電腦等，已被許多OEM【OEM】OEM（Original Equipment Manufacturer）又稱「原廠委託製造」，簡單來說就是接受客戶完全指定，按原圖設計代工製造，生產後也只能使用該品牌名稱，不能冠上生產者自己的名稱再進行生產。ODM【ODM】ODM（Original Design Manufacturer）又稱「原廠委託設計」，就是為客戶提供設計、製造代工的服務。像是當某製造商設計出一種產品後，在某些情況下可能會被另外一些品牌的製造商看中，要求配上後者的品牌名稱來進行生產，又或者稍微修改一些設計（如按鍵位置）來生產。另外，ODM可看品牌企業有沒有買斷該產品的版權；如果沒有的話，製造商有權自己組織生產，只要沒有企業公司的設計識別即可。客戶採用，同時也規畫開發x86伺服器all in one核心邏輯晶片，以及著重多媒體與繪圖效能的多核心系統單晶片。

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