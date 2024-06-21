威盛 ASIC業務喊衝

威盛（2388）特殊應用IC（ASIC）布局衝鋒，去年相關營收翻倍成長之後，董事長暨總經理陳文琦昨（20）日於股東會後受訪透露，ASIC業務揮軍當紅的AI應用，鎖定較先進製程技術方向為主，並耕耘先進封裝技術，2024年成長性也會相當不錯，「今年威盛整體營運看來是往正面發展」。

威盛是透過100%持股子公司威宏布局ASIC業務。根據威盛近兩年年報，威宏2022年業績占比為24％，推算相關營收約22.3億元，去年威宏營運大爆發，占威盛業績比重大增至41％，推算相關營收高達51.8億元，約年增1.32倍，遠高於母公司威盛去年營收成長35.9％的水準。這意味威宏營運好壞，是牽動威盛整體表現的關鍵，陳文琦看好今年威宏成長性，並預告在AI應用發力，法人看好威盛今年業績表現可期。

對於威宏繳出亮眼成績單，陳文琦指出，主要是市場需求所致，整體而言，之後最大發展是AI應用，AI浪潮才剛開始，期待在這方面能有所準備與發展。

陳文琦並提到，威宏會以較先進製程技術方向為主，並耕耘先進封裝技術等。AI是人類有史以來最重要的一個工具，希望將推動AI應用在各方面。

關於威宏的掛牌計畫，陳文琦說，只要分割出來，都會朝向 IPO【IPO】IPO是初次公開募股（Initial Public Offerings）的簡稱，是指為了籌集企業所需的營運資金，企業的股份首次公開發售並由投資人認購的過程。我國對於IPO股票的課稅方式，與一般上市、櫃公司略有不同，出售 IPO股票的投資人，每年 5月必須強制核實申報其證券交易所得，扣除成本及費用後，按15%稅率分離課稅。為鼓勵投資人長期持有股票，IPO的股票取得後，持有一年以上出售者，稅率減半為 7.5%；上市、上櫃後繼續持有滿三年者，只須按3.75%的低稅率課徵證所稅。 來努力。

至於威盛本身，有處理器與智能車載、邊緣、工業與建築等解決方案，合計占其去年業績比重為43％。陳文琦表示，威盛很早就決定朝向特殊車輛應用來發展，相關市場雖然相對小，但從客戶的反饋來看，該公司的技術應該在全球算是領先。相信在AI應用上，汽車是很大一塊，希望未來會有更好的發展。