正崴法說會／今年營收挑戰千億元 受惠美系AI手機與能源助攻

正崴（2392）20日召開法說會，受惠能源、零組件與系統產品三大動能推升，2024年營收挑戰千億元，尤其美系手機龍頭將發表人工智慧（AI）新品、美系遊戲機龍頭訂單轉旺，能源則受惠旗下森崴能源的業績大幅增長，預期上下半年營收比重為4：6，獲利則將遠勝於去年。

正崴2024年前五個月營收333.08億元，年增10%；其中，系統產品部門的營收128.95億元，年對年持平、占比39%。零組件部門營收為111.31億元，年增15%、占比33%。通路部門營收43.04億元，年減13%，占比13%。能源部門營收49.78億元，年增83%、占比15%。

正崴財務副總卜慶藩表示，今年成長幅度最大的還是能源部門，集團旗下富崴能源從今年到明年將繼續分批認列台電離岸風電二期工程，而富威電力正在強化 綠電【綠電】綠電泛指再生能源所發出的電力，我國主要是透過提升太陽光電與風力發電來提升再生能源發電的比重。2019年我國完成《電業法》修法後，邁開電力自由化的腳步，將發電業、輸配電業與售電業從台電公司原本統包的型式中劃分出來。其中，發電與售電業可開放民間加入，以增加綠能推動的動力。另根據《再生能源發展條例》，再生能源售電業可以將產出的電力以綠電的型式售出，所賣出的每1\,000度綠電代表著買方會獲得一張再生能源憑證（T-REC）。 買賣、儲能與節能減碳工程等業務能量，目前預計今年底從興櫃轉上市，這些都將帶動正崴業績強勁成長。

至於零組件與系統產品，他說，今年也將成長，尤其看好AI PC與AI 伺服器高速傳輸線前景，至於美系手機客戶將導入AI，並改用Type-C規格所帶動的商機持續發酵，低軌衛星連接器與相關線纜產品需求也相當暢旺。

卜慶藩指出，正崴現在也將AI導入自家智慧視訊系統產品，同時，電競遊戲機的搖桿、耳機市況需求持續回溫，除了硬體產品，正崴也替品牌廠Arpedia提供代理服務，以增添產品多樣性，並同時深化教育機構合作，推動Goodnote、Quizzes、Padlet等教育軟體與大螢幕產品。

正崴發言人劉素芳說，集團持股51%的優崴AI超級運算中心將由森崴能源確保電力供應無虞，並且展開公有雲、訂閱制雲端服務業務，看好金融、醫療、娛樂、媒體、製造業等市場需求，硬體則切入工廠、安防、教育等產業，後續還會爭取最新的輝達GB200的Al運算基地，目標讓台灣算力稱霸亞洲。