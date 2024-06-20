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矽光子發威！五檔概念股亮燈漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股20日在鴻海（2317）、廣達（2382）大漲的帶動下，再度衝上新高，收在23,406.1點，矽光子族群也發光發熱，共有5檔個股攻上漲停板，包括聯亞（3081）、訊芯-KY（6451）、聯鈞（3450）、波若威（3163）和光聖（6442），另外台星科（3265）漲幅逾6%，上詮（3363）也有超過5%的漲幅。

業界分析，AI模型在訓練階段時，須在資料中心內部進行大量運算，而共同封裝光學元件（CPO）能節省約30%功耗、 降低成本40%，並提升資料傳輸密度，節省資料中心內部空間，讓矽光子及CPO成為業界新顯學。

研調機構Light Counting預估，2022至2027年CPO技術年複合成長率（CAGR）將達19%，並將於2027年成為市場主流。

訊芯-KY今日創下歷史新高，收在270元，鴻海旗下封測廠訊芯-KY布局CPO矽光子先進封裝，已掌握博通等網通晶片大廠訂單，400G的矽光子模組產品可望先行量產，也積極跟客戶開發CPO光電共同封裝模組產品。法人推估，2025年該技術將進入爆發期，有望為公司中長期營運增添動能。

英特爾攜手磊晶廠聯亞和立訊精密旗下東莞立訊技術，衝刺矽光子與共同封裝光學元件（CPO）商機。聯亞主要負責供應矽光上游材料磊晶及相關元件，協助英特爾推展「矽光計畫」，據悉，聯亞目前已投入許多研發資源在矽光領域，雙方從源頭到終端緊密合作，達到資源整合效益最大化。

聯亞今年出貨給美系矽光客戶的金額持續增長，但該客戶下單的800G矽光產品將在今年升級為1.6T規格，預估5、6月將進入產品轉換期，第3季起出貨動能將開始轉強。

聯鈞已具有矽光子技術，該公司估計今年下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證矽光子，全面搶攻AI商機。

聯鈞表示，去年資料中心相關營收比重不到二成，今年首季已來到五成，目前公司產品出貨主力仍以400G為主，未來隨著光通訊應用在AI伺服器不斷成長，公司也將會積極與客戶合作。

聯亞 聯鈞

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