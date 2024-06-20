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上櫃 ETF 交易熱度飆

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
上櫃ETF相關數據
上櫃ETF相關數據

近期ETF規模持續成長，截至2024年6月17日止，共90檔ETF在櫃買市場掛牌交易，總資產規模達新台幣2.55兆元，相較2023年底2.01兆元，增長幅度達26.8%。

同一期間，上櫃ETF總成交金額來到1.37兆元，成交日均值達126.66億元，相較去年日均值51.76億元，大幅成長144.7%，顯示上櫃ETF交易相當熱絡。

櫃買中心表示，因ETF商品種類多元，風險及屬性也不相同，投資人在投資ETF時宜審慎注意相關風險，考量自身投資需求、風險承受度及財力狀況，選擇適合的ETF商品，並運用多元資產配置策略分散投資風險。

櫃買中心指出，就以廣受投資人青睞的債券ETF來看，投資人買賣前應先了解債券ETF相關利率風險、信用風險及匯率風險等資訊。櫃買中心也特別提醒投資人，債券ETF屬於固定收益商品，多數債券ETF皆有配息機制，惟應留意配息率不代表報酬率，歷史配息率也不代表未來配息率，而是於評價日根據當時可分配收益來決定是否配息及可分配金額；此外，ETF淨值會因市場因素波動，報酬率無法與定存利率直接相互比較。

櫃買中心建議投資人應考量自身財力及風險承受度適度配置，評估是否投資及選擇合適的投資標的外，投資前更可多加利用公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）、各投信公司官網或櫃買中心官網（www.tpex.org.tw）的ETF專區及「ETF訊息中心」（info.tpex.org.tw/ETF），查詢ETF相關資訊，充分瞭解ETF的風險及特性；也可於交易時間內，透過基本市況報導網站（mis.twse.com.tw）查得市場即時成交行情及即時預估淨值，作為投資ETF的參考，並留意投資風險。

ETF 櫃買中心

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