台寶董座 郭旭崧出任

台寶生醫（6892）昨（19）日召開股東常會，會中通過去年財務報告書與各項議案，同時順利完成董事全面改選。

會後新任董事會一致推舉陽明大學前校長郭旭崧出任董事長，原董事長黃智遠則繼續擔任公司董事。

此外，為充實營運資金及因應未來營運發展，19日股東會也通過私募案，並不排除引進策略投資人，持續累積公司長期成長動能。

台寶生醫19日股東會完成董事全面改選，選出董事七席（含獨立董事三席），董事包括黃智遠、蔡佩珊（福又達生物科技股份有限公司代表人）、楊世欽、郭旭崧，以及獨立董事陳春葉、劉景洪、吳烈澄。股東會結束後召開董事會推選董事長，會中全體董事一致通過由郭旭崧出任董事長一職。

台寶生醫表示，郭旭崧曾任中華民國無任所大使（醫衛領域）、前疾管署長、衛福部顧問、前陽明大學校長、前疾管局局長、駐美國台北經濟文化代表處衛生顧問等，並曾參與生技新創公司的創立，產官學歷練完整。憑藉郭旭崧的醫療專業與國際外交經驗，有助台寶生醫開拓全球市場、延攬專業人才，走向國際化永續經營。

台寶生醫表示，公司發展策略採細胞新藥開發與CDMO雙軌發展，憑藉核心的檢驗與特殊製程開發能力，以及模組化封閉式量產平台，爭取到不少早期開發階段客戶的青睞，帶動CDMO接單強勁，過去三年挹注營收翻倍，去年合併營收8,547萬元、年增91%，創下歷史新高。

其中，來自國際客戶貢獻超過五成。今年除CDMO會繼續成長外，新藥開發也將有明顯的階段性進展。

台寶生醫表示，未來新藥的開發重心將聚焦在基因修飾細胞，並鎖定基因修飾間葉幹細胞MSC/VEGF、調節型T細胞、基因修飾巨噬細胞等三大領域發展，朝次世代細胞醫療指標大廠邁進。今年則將全力推動MSC/VEGF治療危急性肢體缺血細胞新藥向美國食品藥物管理局（FDA）提交一期臨床試驗申請（IND），以及啟動調節型T細胞用於抗器官移植新藥TregCel（TRK-001）的美國二期臨床試驗收案。