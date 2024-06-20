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期貨商論壇／半導體30期 帶勁

經濟日報／ 記者周克威整理
半導體示意圖。 (路透)
半導體示意圖。 (路透)

半導體30期走勢受惠台積電（2330）屢創高影響，持續突破歷史新高，美國輝達續刷歷史新高為推動台積電股價接近千元大關主要原因，美國經濟溫和不過度擴張，是美股走勢靠山；美股行情持續受到下降的通膨及不過熱的就業市場與經濟成長相關數據推動，聯準會強調未考慮升息基調下，股市持續反映估值修正風險減低。

通膨下降，雖服務項目降溫不明確，不過在消費保持溫和不過熱下，有利服務不再大幅增溫成為通膨絆腳石。非核心部分的能源會在下半年扣抵去年油價80美元以上基期，預期年內非核心部分將保持在降溫道路上。

近期台灣AI產業鏈類股表現分歧，散熱等題材表現未能跟上大盤創高走勢，但台積電、鴻海、聯發科等權值股延續AI及資金面挹注股價表現，相關個股並是半導體30期貨權值最重成分股，受益於此，半導體30期跟上大盤走勢突破新高。

半導體30期貨6月5日跳空缺口突破所有均線後，短線震盪上漲，盤面已出現三道跳空中繼缺口，在缺口未回補前，不排除指數連續出現中繼缺口，盤面留意留意創高走勢可能暫歇。（凱基期貨提供）

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半導體 台積電 期貨交易

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