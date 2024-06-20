期貨商論壇／生技期 震盪走高

近期國內新冠疫情明顯升溫，進入第六波Omicron流行期，重症、死亡病例單周翻倍增加，疾管署目前預估這一波疫情，恐怕在8、9月達到高峰後才有可能下降。

市場避險資金轉而青睞生技族群，點火沉寂已久的防疫概念股，包括口罩、清潔用品、快篩檢測等，近期股價大多有所表現。

此外，今年台灣國際醫療暨健康照護展將於6月20日至22日於南港展覽館2館隆重登場，國內外共十國、近300家企業參展，讓生技類股具備多題材，後續值得多加留意。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業表現，也符合現今市場聚焦產業，其契約規模約21萬元，保證金為15,000元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨近期呈現緩步震盪走高格局，蓄勢挑戰歷史新高點，目前守穩在所有均線之上，且均線維持多頭排列，底部支撐墊高，多方架構明確。（元富期貨提供）

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