震旦行聚焦辦公本業
震旦行（2373）昨（19）日召開股東會，展望後市，公司認為，今年總體經濟仍充滿變數，即便外在不利影響延續，震旦行近年持續聚焦辦公本業市場，積極推動數位及低碳轉型，將ESG永續理念融入經營管理與商業模式中，轉型效益已逐步顯現。
震旦行昨天股東會中通過去財報，並決議通過每股配發現金股利4.1元，以昨日收盤價74.7元計算，殖利率5.5%。
針對未來發展策略，震旦行指出，OA事業方面，將提供顧客智能高效、節能減碳、環保永續的辦公環境，為顧客創造價值，並整合軟體及提供客製化辦公解決方案，打造高效辦公場域。
家具事業方面，震旦行秉持「震旦讓辦公生活更美好」的信念，致力成為值得信賴的家具與空間規劃的領導品牌。
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