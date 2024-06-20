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就市論勢／大三A題材 強強滾

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

輝達超越蘋果、微軟成為市值王，下半年將圍繞在這AI三巨頭。差異在於，市場在上半年聚焦CSP基礎建設，包含Google、亞馬遜、微軟、Meta四大CSP資本支出，以及輝達、美超微等設備供應鏈的出貨訂單。

但在上周蘋果WWDC後，市場看到消費性電子市場前景，近17億的iPhone用戶構築的AI生態圈將帶來行動、終端裝置換機需求，甚至比AI PC更具體，台股供應鏈依舊位在這股潮流中心位置，坐擁AI伺服器、AI PC、APPLE大三A題材。

台積電、鴻海、聯發科，三大電子權值今年以來被外資輪流調升目標價，截至截稿前高盛估台積電目標價上看1,160元、鴻海上看227元，美銀則估聯發科目標價在1,660元，以昨（19）日收盤計算，若這三檔個股達標，將可貢獻大盤超過1,000點。

投資建議

蘋果WWDC帶動iPhone 16換機潮題材，市場估計這次新機銷量有望達到2.7億至3億支。不只市場樂觀，先前大立光股東會就已透露下半年產能滿載，更呼應蘋果供應鏈正積極備貨衝刺新機。波段策略可以蘋果供應鏈搭配低基期的AI供應鏈。短線操作，可留意受惠暑期海外旅遊旺季的旅行社和航空業者。

AI 台積電 蘋果供應鏈

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