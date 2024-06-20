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網家：策略合作 健康擴張

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

網家（8044）昨（19）日舉行股東會，面對去年虧逾半個股本，今年以來每月業績呈現年減，僅5月與去年同期持平，董事長詹宏志坦言，過去一年經營團隊很辛苦，但改變也逐漸顯現，包括透過App購物比重增加，與外界策略合作，希望把收益和成本結構找出來，電商本業要做「健康的擴張」。

面對今年以來不斷傳出破產、倒閉和出售傳聞，詹宏志表示，競爭對手擁有較佳的條件優勢，可以不計獲利在市場砸錢搶客戶、搶市場，但網家不能這麼做。他強調，目前公司沒有任何裁員計畫，會積極洽談各種策略聯盟，包括業務、資本合作，不排除任何可能性。

談到營運面，詹宏志表示，去年A7的林口新倉交付，有折舊和租金的成本壓力，今年會逐步轉佳，會占整體六成出貨。另外，店商本業一定要擴張，不過要調整出正確的公式。

詹宏志分析，五、六年前毛利很好，但最近電商參與者眾，電商平台有上百萬種商品銷售，比價網站一比就知道，業者不但要降價，還要用系統設定自動降價，對本來毛利就低的產品如3C影響很大，網家會繼續努力，短期來看營運年對年仍落後，但希望在毛利維持的狀況下，營運持續成長。

談到今年以來網家營收普遍不如去年同期，詹宏志說，雖然營收減少，但今年首季虧損大幅收斂，去年平均每季虧逾1.5億元，今年首季稅前虧損降到300萬元左右，主要是成本細節控制策略奏效，其次是前年起調整結構，處理短期內無貢獻的子公司， 支持有獲利能力子公司，成本進一步收斂和子公司獲利貢獻 ，是讓今年首季虧損大降的原因。

網家昨天股東會通過去年財報，全年營收410.72億元，營業虧損7.28億元，稅前虧損4.64億元，稅後淨損5.28億元，歸屬於母公司業主損失6.60億元，每股淨損5.01元，並通過虧損撥補案，同時全面改選九席董事。

網家 詹宏志

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