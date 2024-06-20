快訊

美對台軍售兩款攻擊型無人機 總額約台幣116億元

西門町50年排骨飯老店驚傳頂讓！饕客不捨：盼傳承下去

集保配發股利4.8元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

集保結算所昨（19）日舉行股東常會，會中通過每股配發現金股利2.9元及股票股利1.9元，合計4.8元。集保去年每股稅後純益（EPS）為8.28元。

集保結算所董事長林丙輝表示，在金管會指導與各界支持下，集保在股票、債券、票券、期貨、基金及跨境保管等多元業務持續增長，推升去年合併營收成長至91.6億元，EPS達8.28元，成長率13%，展現核心業務與創新服務並重的卓越績效。

適逢集保結算所成立35周年，林丙輝強調今年周年慶特別以「集保35，守護幸福」為主題，實踐幸福職場與社會公益，並訂下三大發展願景：「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」及「共推金融市場永續發展」，透過公司核心價值與數位轉型，完善守護國人金融資產安全，增進金融市場運作效率。

股利 股票 集保結算所

延伸閱讀

集保股東會／配發現金股利2.9元及股票股利1.9元

集保結算所股東會通過配發4.8元股利

台股2萬3…空手想投資又不敢怎辦？ 達人：00933B「板凳坐久了就是你的」

淨零碳排、AI夯 勞動部推線上學習課程

相關新聞

科技七雄總市值一天增1.3兆元

AI題材強力點火，台股科技七雄台積電、鴻海、聯發科、日月光、廣達、緯穎與台達電昨（19）日股價勇猛，合計貢獻大盤460點...

法人：AI股不死 多頭不止

台股今年以來累計上漲5,279點，漲幅29.4%，超越去年全年漲幅26.8%；今年以來氣勢如虹，總計110個交易日有64...

就市論勢／大三A題材 強強滾

輝達超越蘋果、微軟成為市值王，下半年將圍繞在這AI三巨頭。差異在於，市場在上半年聚焦CSP基礎建設，包含Google、亞馬遜、微軟、Meta四大CSP資本支出，以及輝達、美超微等設備供應鏈的出貨訂單。

凱基證教戰投資創富

凱基證券昨（19）日舉辦「凱基鑫觀點」投資展望記者會，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理處主管阮建銘與凱基亞洲投資...

集保配發股利4.8元

集保結算所昨（19）日舉行股東常會，會中通過每股配發現金股利2.9元及股票股利1.9元，合計4.8元。集保去年每股稅後純...

凱基投顧：AI 題材一波接一波 台股下半年可望休息後再上攻

凱基證券19日舉辦「凱基鑫觀點」投資展望記者會，由凱基投顧董事長朱晏民，凱基證券財富管理處主管阮建銘與凱基亞洲投資策略部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。