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乙盛調升全年營收展望

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）受惠伺服器訂單回溫，內部近期調升全年營收展望，由原預估持平去年，調整為微幅增長。外界關注，由於伺服器急單導致費用增加，費用成本管控將是獲利重點。

乙盛去年底召開法說會時指出，今年受戰爭、通膨等因素干擾，大環境謹慎看待，估計營收持平去年，但來自車用及低軌衛星業務持續成長，將成為營運成長雙引擎。不過，近期市況逐步復甦，乙盛認為汽車機構件今年可望維持成長態勢，網通機構件由下滑轉為成長，消費電子機構件則由成長轉為下滑，因而將原本預期今年營收持平去年的看法，調高為微幅增長。

乙盛為特斯拉供應鏈之一，近年車用營收占比拉升，產品組合優化，推升毛利率持續創高，惟近期電動車市表現不佳，加上面臨大陸市場競爭，特斯拉銷售不如預期，供應鏈恐受影響，但原預期今年表現疲弱的伺服器業務在農曆過年後回溫，優於預期。

歷經去年庫存調整過後，乙盛來自伺服器客戶訂單自今年農曆過年後開始向上爬升，惟因多為急單，導致人力及原物料及空運費用大增，影響首季獲利表現。

乙盛 伺服器 營收

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