訊連攻 AI 商機 有斬獲

訊連（5203）搶攻AI商機報捷，董事長黃肇雄昨（19）日於股東常會受訪表示，訊連與英特爾、超微、高通等半導體大咖在AI PC生態系合作，與品牌廠的AI PC合作案下半年也會較明朗，可望有新合作定案，同時，訊連一年內推出15項生成式AI功能，獲得市場好評，將助益公司營運。

黃肇雄看好，未來一至兩年AI PC需求會爆發，將迎來更大商機。

黃肇雄分析，AI現在已經不只是一項功能，而是能幫助使用者達成「從無到有」的技術，訊連將不斷優化自身AI技術，強化團隊競爭優勢。他認為，未來軟體公司若沒有AI，營運較難有大幅成長，AI會是決勝關鍵。

黃肇雄說，訊連去年在短短一年間，即推出15項廣受使用者喜愛的生成式AI功能，從AI應用反饋來看，使用者對生成式AI應用接受度非常高，隨著生成式AI開創許多新應用需求，將推升訊連營收同步擴增。

訊連去年第4季與英特爾展開AI PC合作，雙方在PC領域已有數十年合作經驗，此次再度就AI PC展開合作，要將更多AI應用落實到PC（地端） 。

談到AI PC生態系上的合作，黃肇雄指出，訊連除英特爾本身，也與超微、高通共同行銷，並開始與PC品牌廠商共同推廣AI PC，透過AI PC中搭載產品試用版，吸引使用者進一步訂閱訊連正式版產品，預計下半年就會有AI PC合作案推出。

黃肇雄認為，今年市場上推出的AI PC算力相對還不夠，當軟體廠商將AI應用整合進產品設計流程，AI PC硬體會產生更大進步，晶片等硬體規格運算力會更大。