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華南e指沖 新功能上線

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
e指沖-華南永昌
e指沖-華南永昌

台股受輝達（NVIDIA）掀起的AI旋風帶動，連帶AI相關ETF受到市場關注。科技進展正迅速改變全球經濟結構，也改變投資人的選擇和投資策略，華南永昌證券因應投資市場變化及投資人在新時代的需求，於自行研發的華南e指沖App新增「ETF雙向查詢」功能，協助投資人明確掌握ETF投資內容，做出更明智的決策。

華南e指沖App的ETF雙向查詢功能，讓投資人在查看ETF時，還能同時查詢成分股，或者在查看個股時，能「一鍵」反查相關ETF資訊。這種「ETF雙向查詢」功能大幅提升投資便利性，幫助投資人評估風險和潛在收益，且更高效地在個股與ETF之間進行切換和選股。

華南e指沖獨家創新的功能還有「閃電下單」、「反向出清」、「自動拆單」、「雙視窗下單」、「診股即可拍」等，不僅提升操作的便捷性，還將交易效率極大化，幫助投資人在瞬息萬變的市場中迅速反應。

除了技術創新，華南永昌證券也非常重視與投資人的溝通。華南永昌證券於多個營業據點提供課程投資講座，協助投資人拓展投資知識和技能；因此無論是投資新手還是經驗豐富的投資人，都能透過講座活動更加理解市場動態、熟悉投資技巧，從而在交易中獲得更好的績效表現，華南永昌證也從雙向溝通中建立與投資人的信賴感，創造雙贏。

AI時代已經來臨，科技進步帶來的新機遇有望持續推動市場增長，但同時也帶來投資決策上的挑戰。華南永昌證券以投資人需求為核心，不斷升級行動下單的各項服務，以創新和符合市場趨勢的投資服務，打造功能強大、資訊豐富、操作快速的華南e指沖，為投資人提供優質投資體驗。華南永昌證券將持續關注市場動向，升級相應的產品與服務，與廣大投資人一起在變幻莫測的市場中，實踐財富穩健增長。

AI ETF

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