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凱基證教戰投資創富

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
凱基證券財富管理處主管阮建銘（左起）、凱基亞洲投資策略部主管溫傑、凱基投顧董事長朱晏民等專家攜手教戰下半年投資展望及資產配置。 凱基證券／提供
凱基證券財富管理處主管阮建銘（左起）、凱基亞洲投資策略部主管溫傑、凱基投顧董事長朱晏民等專家攜手教戰下半年投資展望及資產配置。 凱基證券／提供

凱基證券昨（19）日舉辦「凱基鑫觀點」投資展望記者會，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理處主管阮建銘與凱基亞洲投資策略部主管溫傑聯手，提供全球總體經濟、股市策略分析、大中華區投資展望及下半年資產配置建議，幫助投資人找到適合自己的投資方式，穩健抓住財富增值機會。

2024上半年全球掀起AI浪潮，引領台、美股指數屢創新高，朱晏民表示，全球主要股市4月上旬經歷急速修正後重新回到多頭軌道，在降息預期回穩和債券殖利率下滑下再創新高。但高利率逐漸對經濟產生負面影響，預期後續經濟和景氣將繼續放緩，尤其在下半年下行速度可能加快。

目前景氣下行態勢逐漸明朗，但程度相對有限，有助確立降息時對股市來說仍屬於「壞消息是好消息」的階段；若未來觀察到下行程度加大，例如勞動市場急遽惡化時，才需要擔心股市進展到下一個階段「壞消息真的是壞消息」。

台股下半年投資策略方面，AI題材一波接一波，除AI PC外，蘋果AI升級推出Apple Intelligence，因僅適用於A17 Pro及M1以上晶片機型，預期將帶動市場對iPhone換機潮的期待，並成為推升台股另一火種。

針對大中華區投資市場展望，溫傑指出，雖然近月大陸部分經濟數據不及預期，反映增速放緩，但受惠首季經濟表現理想，加上已推出多項刺激性政策，預計今年有望達成5%的經濟增長目標，後續留意房地產市場發展。

對於投資人最關心的下半年資產配置策略，阮建銘分享「找策略、找機會、找便宜」三大解決方案，幫助投資人穩健累積財富。

AI 凱基證

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