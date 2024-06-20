櫻花攻AI廚具，迎換機潮。台灣櫻花（9911）昨（19）日召開股東常會，董事長張永杰宣布，今年將是「台灣櫻花AI元年」，集團將於6月底發表全新AI智能廚房系統，將與建商、新建案合作，搶攻國內每年逾千億元的建案及零售市場商機。

台灣櫻花推出AI智能廚房系統，預期將掀起「換機潮」，多家建商已表達採購意願。據了解，台灣櫻花整體廚房廚具去年售出逾3.5萬套，金額約24億餘元；其中，高階精品整體廚房廚具市占約55.3%，今年將挑戰60%目標，穩居全台第一。

張永杰強調，台灣櫻花將積極探索AI的應用範疇，讓AI科技成為日常生活中不可或缺的一部分。值得一提的是，台灣櫻花的專利申請已進入智財局前500強，展現集團強大研發能力，並為AI研究與實踐奠定基礎。

台灣櫻花總經理李惠恂指出，即將發表的「SAKURA AI KITCHEN」，是根據集團700萬戶顧客資料大數據庫，全方位提升產品功能和性能，將在市場領先一大步，包括推出AI抽油煙機、AI智能瓦斯爐、AI智能化廚櫃系統等。

其中，AI抽油煙機擁有256眼偵測，除了升降自動揮手感應、AI自動風控、開關燈，還有AI靜音除味等功能；AI智能瓦斯爐則有自動煲湯、定時定溫等功能。

台灣櫻花去年合併營收82.7億元，稅後純益10.7億元，每股稅後純益4.9元，營收與獲利續創新高。股東常會昨天通過，每股配發3.88元現金股利，盈餘配發率79.1%。

張永杰表示，近年來集團通過雙品牌策略，鞏固廚衛產業的影響力，廚衛電市占率已達49.7%，整體廚房去年亦成長12.6%。霧峰新廠明年第1季啟用，將建置3條整體廚房自動化生產線，建構更具彈性和客製化的智能生產環境。