漢翔搶市 布局新技術
漢翔（2634）昨（19）日表示，漢翔的民機訂單穩定在手，前四月更新增訂單逾百億元，將正聚焦獲利產品，布局熱塑複材技術，搶攻下一代客機的研製市場。
軍機方面，隨著勇鷹全機隊66架的交機數量即將過半，機隊後勤維保工作持續看重，不僅體系漸趨完善，未來幾年也都能為漢翔挹注營收。
漢翔昨日舉辦線上法說會，由公司財務副總經理黃淑媛率財務處、企業發展處等高階主管報告。漢翔表示，第1季首度創下單季營收破百億元的表現，每股純益（EPS）達0.85元，獲利情形皆較前一年度成長。截至5月，漢翔營收已來到162億元，其中國防業務仍為主力，維持超過五成的占比；而民用業務突破四成水準。
另外，漢翔也說，勇鷹高教機進入量產高峰，值得關注的是，國防部也在今年預算書中，編列五年期「勇鷹高教機商維合約後勤補保（開口式合約）」，總金額超過162億元。漢翔已與國防部簽訂「機隊維保修護委託民間經營案」，今年7月起執行，總金額超過40億元。隨著勇鷹全機隊66架的交機數量即將過半，機隊後勤維保工作持續看重，不僅體系漸趨完善，未來幾年將持續貢獻營收。
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