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郭濟綱掌舵力麒建設

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

力麒建設（5512）昨（19）日召開股東會，承認去年財報並通過配發現金股利0.24元、股票股利0.3元，同時完成董事改選，現任董事長郭淑珍任期屆滿卸任，由總經理郭濟綱接任，同時卸下總經理一職。

郭濟綱是郭淑珍的侄子。郭濟綱會後表示，力麒是精緻、老牌且低調的公司，會延續此優勢與風格，並行銷面引進更活潑的元素，也不排除和集團的飯店、服務業等資源結合，創造更好的住宅品質。他並看好都更、危老改建商機，會深耕大台北地區。

郭淑珍指出，郭濟綱在建設事業待了逾十年，磨練的差不多，此時交班是很好時機，她未來仍會投入營建業，將經營力銘建設，以後也可能與力麗集團、力麒建設合作。目前手上第一案位在北士科，預計一至二個月後可拿到建照。

推案方面，郭淑珍指出，除成屋「力麒天沐」、「力麒家家富富」持續銷售，今年預計推出總銷117億元「松江企業總部案」、總銷42億元內湖環山路A案「力麒・寰山」，兩案皆採邊建邊售方式，預售則有中山北路都更案，全年推案量約260億元。

力麒 股利 都更

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