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台半四大產品銷售看增

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

二極體台半（5425）昨（19）日舉行股東會，董事長王秀亭展望後市，預期今年四大產品線整流二極體、小訊號產品、金氧半場效電晶體以及類比IC等的年度出貨量將優於去年，且公司將持續布局車用電子、工控、伺服器與類比IC領域；旗下子公司鼎翰科技也會以自有品牌行銷擴展市場占有率。

王秀亭指出，深耕多年汽車電子市場，因油電混合與純電動車日益普遍，對於功率元件市場需求激增，其高功率AC-DC轉換器、低損耗MOS（場效電晶體）、低損耗穩壓器、突波吸收器（TVS）、靜電保護、快速恢復二極體、電晶體持續出貨歐美日廠商，也積極開發高速成長的大陸及印度車電系統廠。

照明LED業務部分，台半也有新產品，包括LED module、LED driver，以全方位解決方案包含貼片式橋式、MOSFET、小訊號產品推廣需求量大的球泡燈與燈條，並導入美系歐系照明領導品牌。

LED 二極體 台半

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