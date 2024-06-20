台燿今年營運力拚向上

銅箔基板（CCL）廠商台燿（6274）昨（19）日召開股東會並改選董事，由原班人馬續任，公司並重申，今年營運將力拚優於去年，人工智慧（AI）伺服器所需先進材料將持續帶動營運。

台燿提到，今年高階產品出貨提升，產品組合優化；同時已布局泰國市場，泰國春武里府廠預定2025年量產。法人看好，台燿受惠AI伺服器出貨成長，有望帶動AI伺服器相關高階材料持續放量，有利下半年營運維持雙位數年成長表現。

台燿今年首季每股純益1.66元；累計今年前五月合併營收81.96億元，年增32.1%。

台燿先前在法說會提到，2023年來自HSD-Low Loss產品營收占比已過半，今年高階產品比重有望提升。