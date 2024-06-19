台積電累計買回1184張自家股票 總金額11.1億元

台積電今天持續買回296張自家公司股票，累計已買回1184張，執行率約36.44%，總金額達新台幣11.1億元。

台積電公告指出，今天買回296張自家公司股票，平均每股買回價格972.15元，總金額2.87億元；累計已買回1184張自家公司股票，總金額11.1億元，平均每股買回價格937.96元。

為抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，台積電董事會核准通過自6月6日至8月5日自集中交易市場買回3249張公司股票，買回區間價格每股598至1281元。台積電累計已買回1184張自家公司股票，執行率約36.44%。

台積電挾AI題材，外資今天買超1.2萬張，推升台積電股價攻上981元，上漲38元，單日市值激增9855億元，達25.44兆元。