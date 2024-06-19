震旦行股東會／通過配發股利4.1元 殖利率5.5%

震旦行（2373）19日舉行股東常會，會中通過2023年財務報告，也決議通過股利配發案，為因應未來景氣變化， 並維持公司財務結構的穩健，每股配發現金股利4.1元。若以19日收盤價74.7元計算，震旦行現金殖利率達5.5%。

震旦行表示，展望下半年，預估總體經濟仍充滿變數，雖然外在有不利的影響， 但震旦行近年持續聚焦辦公本業市場，積極推動數位及低碳轉型，將ESG永續理念融入經營管理與商業模式中，轉型效益已逐步顯現；並透過大數據、AI人工智能、AIoT智能物聯網等數位科技的整合應用，打造節能、環保、高效、健康的辦公環境，協助企業顧客實現雙軌轉型，以創造與同業的競爭差異，強化經營體質，再創成長。

針對未來發展策略，震旦行指出，OA事業方面，將提供顧客智能高效、節能減碳、 環保永續的辦公環境，為顧客創造價值，並整合軟體及提供客製化辦公解決方案，打造高效辦公場域，運用AIoT智能物聯網、雲端等科技，打造智能客服平台，創新服務能力，提供顧客精緻服務。

此外，震旦行也會以軟體優勢帶動硬體銷售，超越顧客期望，創造差異行銷，完成質變量增，並透過ESG服務模式，協助企業建立節能減碳的ESG永續平台。

至於家具事業方面，震旦行秉持「震旦讓辦公生活更美好」的信念，致力成為值得信賴的家具與空間規劃的領導品牌。震旦行指出，公司將會在整合行銷、服務、研發、生產、物流及供應鏈，發揮資源最大效益，實踐ESG，共創產業綠色生態鏈。

震旦行表示，公司正聚焦「固本開創」，鞏固直銷市場，開拓經銷市場，拓展醫教市場、強化設計師通路合作，全面優化線上引流工具，藉以提升營服產值，並且提升研發設計力、精進工藝品質、強化後勤服務，完善商品力、品牌力及服務力，贏得顧客信賴，擴大新購與續購營收成長。