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台積電聯發科領軍 台股盤中飆逾400點達23200點創高

中央社／ 台北19日電

AI狂潮簇擁，台股加權指數今天開高走高。台積電、聯發科股價再寫天價，鴻海創近17年新高，加上金融股、貨櫃三雄等傳產族群助威，盤中加權指數大漲逾400點，站上23200點關卡，再度刷新台股歷史紀錄。

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）18日盤中和收盤市值均超越微軟，成為全球市值最高的上市公司，率標普500指數再創新高，美股4大指數收紅。台積電ADR勁揚1.38%，報每股179.69美元，盤中一度大漲逾4%，觸及184.86美元新天價。帶動台股今天開盤不到10分鐘，指數就首度飛越23000點大關，盤中持續走揚，高點至23241點。

觀察盤面焦點，台積電受惠漲價效應，今天延續勁揚格局，盤中大漲36元，再寫979元新天價；鴻海漲約4.7%，再衝破200元關卡，至208元，股價創近17年新高。聯發科上漲逾5%，至1485元，股價也創歷史新高；台達電勁揚近6%。

受惠AI伺服器利多，廣達今天盤中點火，勁揚逾8%，衝破300元大關。緯穎大漲近8%。隨著旺季報到，蘋概股受到矚目，臻鼎-KY、玉晶光、華通上漲。

航運族群今天同步大漲，貨櫃三雄陽明、萬海、長榮勁揚。

台股「17千金」多數在紅盤之上，股王信驊漲近4%，祥碩、旭隼、鈊象、穎崴股價漲幅也成亮點。

台積電 台股

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