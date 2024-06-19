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廣達20分鐘內急拉強漲逾8% 強彈衝破300元大關

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

廣達（2382）上午買盤大單急拉，從原本僅小漲，在10點25分後開始有多筆急單進299元及300元，使得股價輕鬆越過300大關，隨後更持續往320元漲停板進攻，改寫24年來新高價。

廣達今天盤中爆衝，10點24分後買盤陸續搶進，至10點25分31秒短短一秒間，連續出現買盤大單，當中還有兩筆499張的成交單量，光是在這秒間即有逾千張買單瘋搶，帶動300元後的急拉漲勢，隨後在20分鐘內攻上316元，急漲逾8%，買盤強勁。

在輝達發表「地表最強AI晶片」GB200後，廣達成為GB200大贏家，董事長林百里更直言AI讓廣達忙得不得了，對於後市營運潛力相當樂觀。外傳廣達在供應GB200的份額達30%，預計自下半年開始陸續出貨，今年來自AI的貢獻將使得整體營收大躍進。

展望未來，廣達看好今年整體伺服器出貨量有望逐季提升，挹注全年伺服器營收力拚雙位數成長。

AI 廣達

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