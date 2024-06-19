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三權王再衝鋒 台積電一度衝上964元 鴻海早盤大漲逾3%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股19日再度衝高，突破2萬3千點，台積電（2330）、聯發科（2454）再刷新高，台積電盤中上漲超過2%，一度來到964元，聯發科、鴻海（2317）大漲逾3%，鴻海再寫波段新高。

權王再度發威，台積電一度大漲至964元，盤中漲幅逾2%，聯發科、鴻海皆大漲超過3%，聯發科急拉至1,460元，鴻海最高衝上206.5元，光三王就貢獻大盤指數超過200點。

台積電受惠AI發展，先進製程前景暢旺，花旗半導體產業分析師陳佳儀預期2025年台積電先進製程代工價格將上調5%至10%，將為台積電帶來3%至6%的收入增長。

小摩台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）同樣看好AI趨勢商機和代工價調漲帶來的利多，將台積電2024年、2025年和2026年的每股稅後純益（EPS）分別上調3%、9%和8%，2026年EPS將達64元，並預計至2028年，AI收入將占總收入的35%。

美系三大外資紛紛上調台積電目標價。花旗由1,030元調高至1,150元，居外資圈最高價，調幅11.6%；大摩由980元上調至1,080元，調幅10.2%，是大摩今年第五度調升目標價；小摩則由900元升至1,080元，調幅20%。

聯發科執行長蔡力行日前表示，會在運算方面投資，在車用、特殊應用IC（ASIC）、安謀（Arm）架構運算等方面，都有很好的進步，有信心未來三、五年將有很好的成長。

聯發科今年前五月累計營收已達2,176.37億元，年增幅度高達近四成。聯發科預期，全年美元營收目標是成長中十位數百分比（14％至16％）。同時，聯發科預期今年各營收類別都將較前一年度成長，其中手機的成長力道將高於其他營收類別。

鴻海先前傳出獨家拿下GB200關鍵元件、有「提升算力法寶」之譽的NVLink交換器（switch）大單，訂單量是伺服器機櫃量上看七倍，毛利率遠高於伺服器組裝，將成為助攻鴻海毛利一大利器。

關於AI伺服器市況，鴻海董事長劉揚偉之前透露，GB200供不應求，預期今年鴻海AI伺服器市占率有望達到四成。

台積電 鴻海

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