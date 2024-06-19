光聖搶進低軌衛星應用

光通訊廠光聖（6442）昨（18）日召開股東常會，財務長暨發言人莊國安表示，在5G相關解決方案上，已規劃布局低軌衛星應用，未來將參與相關地面接收站連接器等零件設計，因應低軌衛星商機。

光聖的光被動元件產品近年切入美系大型資料中心客戶，帶動營運規模擴增。股東提到微軟、亞馬遜等雲端服務供應商都在台落地，未來是否會開發新客戶訂單？莊國安回應，光聖開發技術能力領先，未來若有任何機會，不排除與大廠合作。

莊國安表示，高頻連接器正加速產品轉型與客戶開發，產品逐漸由有線電視系統商的連接器轉向消費性電子類產品，在車用及低軌衛星通訊上等領域都有成績。

光通訊主動產品方面，莊國安指出，隨著客戶庫存逐漸去化，加上對新規格產品需求增加，下半年主動產品將迎新商機，預期10G與25G產品需求將重返成長。