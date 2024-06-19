健鼎董座 王景春續任

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

PCB大廠健鼎（3044）昨（18）日召開股東會，通過配息7.5元等議案，配息創下新高；昨天並改選董事九人，會後董事會推舉由王景春續任董事長。

健鼎去年每股純益11.53元，股東會通過配發現金股利7.5元。健鼎此次改選董事九席（含獨立董事三席），除獨董一席由律師吳宏城新任，其他均連任。健鼎提到，股東會會後召開董事會選舉董座，一致推舉王景春續任董事長。

展望未來，健鼎重申，今年第2季營運有望優於首季，全年成長動能仍看伺服器、汽車及HDI產品，整體方向朝高階、高層板產品發展的目標不變。

法人指出，健鼎受惠於記憶體用板復甦與伺服器、車用等業務升溫，2024年營運有望跟隨PCB產業景氣復甦。

健鼎近年耕耘伺服器用板領域，法人看好除搭上傳統伺服器平台第4季升級趨勢，也受惠於後續AI伺服器半導體瓶頸改善後放量需求，包含CPU用板與交換器用板相關應用熱度也可望延續至2024年。

健鼎已敲定越南投資案。健鼎說明，配合終端產品之國際大廠需求，增加東南亞生產基地，以提供產能地域多樣性選擇，爭取就近服務客戶，擬於越南增資及設立新公司，為充實子公司營運資金及因應客戶需求而擴充產能，現金增資越南同奈省健鼎（邉和）子公司3,000萬美元。

健鼎 股東會

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