復盛應用下半年營運向好

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（18）日舉行股東會，該公司指出，經客戶群去年調節庫存已達效果並逐漸恢復正常下單下，今年出貨旺季將提前於第3季展開，樂觀看待下半年營運表現，會比上半年好。

該公司股東會首先確認去年財報，受客戶群去化庫存影響，全年獲利24.04億元，年減49.9%，每股純益18.18元。會中並通過現金股利12.5元的盈餘配發案，以昨日收盤價289元估算，現金殖利率約4.33%。

復盛應用指出，全球高爾夫運動用品產業雖受惠於先前疫情擴大改變了運動人口組合，使得下場打球的人次激增，進而帶動整體市場規模在2022年呈現前所未有的成長。但在2023年間則歷經品牌廠商及通路存貨水位的問題，客戶下單謹慎以調節庫存，以致整體需求面臨向下修正壓力。

展望2024年，有關品牌廠商及通路存貨水位問題，經客戶於去年調節庫存已達效果，並逐漸恢復正常下單。