揚秦迎旺季 積極展店

麥味登母公司揚秦（2755）昨（18）日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，下半年進入營運旺季，將透過多品牌加盟系統驅動營運成長，今年各品牌展店數將不會低於去年。

林麗玲表示，麥味登今年將持續朝千店目標邁進，炸雞大獅在東協國家的展店腳步將加速，而「涮金鍋」6月開放加盟，今年預計將開設五家門市。

揚秦第1季合併營收、營業利益、稅後淨利，均創歷年同期新高，第2季旗下主力品牌「麥味登」國內展店力度加大、「炸雞大獅」海外新簽訂區域代理授權增多，火鍋新品牌「涮金鍋」開設第二家直營門市並於6月開放加盟，都為營運挹注新動能。

林麗玲表示，第1季為連鎖早午餐營運淡季，但由於麥味登與炸雞大獅雙品牌的營運規模持續擴大，商品銷售暢旺，加上國內通膨壓力趨緩，內需市場回溫等因素下，造就淡季不淡的佳績。

麥味登今年並推出更為明亮與輕盈的新店觀，餐點設計以健康取向為發展。在數位應用方面，林麗玲表示，麥味登APP會員人數已突破52萬人，消費者透過APP、桌邊掃碼與外送平台等數位點餐服務的消費金額在門市總營收的占比也已突破四成，數位轉型的成效逐漸彰顯。

海外布局方面，林麗玲指出，炸雞大獅美國展店仍在準備期，現階段將加強印尼與馬來西亞區域代理展店規畫，鞏固在東南亞國家的發展，加速擴大代理區域與店數成長。今年上半年「印尼大雅加達區」完成續約，並新簽訂加盟代理授權含括「新加坡」、「印尼萬隆區」及「印尼泗水區」等三個區域，東協國家在疫情之後的消費力道逐步回溫，炸雞大獅在當地的展店腳步亦逐漸加速，馬來西亞砂拉越地區的第二家門市即將開幕，第三家店也正在籌備中。

另，揚秦主打溯源食材、原塊肉品與黃金雞湯鍋底為特色的火鍋新品牌「涮金鍋」本月開放加盟，預計7月及8月分別在桃園區與楊梅區各新增1家門市，今年預計開設五家門市，主要以桃園區域為主，逐步擴展至新北市與台北市。而以直營為主的「REAL真‧CAFÉ‧BREAD」則是以轉型歐式烘焙料理咖啡館為首要任務。