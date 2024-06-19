艾訊智慧零售業務熱轉

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠艾訊（3088）昨（18）日召開法說會，展望後市，公司預期，醫療與博弈應用恐較去年衰退，智慧零售及網通會明顯成長，加上自動化工控業務持平甚至成長，整體來看，今年營運有機會逐季成長，下半年優於上半年，全年業績維持微幅成長態勢，力拚再寫新猷。

受自動化市場尚未回溫影響，艾訊前五月營收24.98億元，年減7.29%。

艾訊說明，今年首季多數IPC廠營運都陷入衰退，主因先前客戶提前大幅拉貨，造成整個市場過度支出。

其次，艾訊主力市場在歐美地區，在預期今年Fed只會小幅降息下，歐美客戶觀望資本支出，換言之，專案及開案沒有漸少，但實際下單客人就會觀望。

獲利方面，艾訊受惠產品組合優化，今年首季毛利率衝上38.4%，公司預期，在毛利率上升，且目前匯率有利公司下，今年獲利可望維持不錯的狀況。

毛利率 資本支出

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